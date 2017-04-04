Сегодня 04 апреля 2017 года, 12:15

Парламент вызвал для отчета глав НКРЭКУ, Антимонопольного комитета, НАПК и Фонда госимущества

Депутаты Верховного Совета пригласили для отчета в парламент глав Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Антимонопольного комитета, Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и Фонда госимущества. За каждое из решений народные депутаты дали более 150 голосов, необходимых для принятия.

После голосования спикер парламента Андрей Парубий отметил, что в ближайшее время свяжется с главами соответствующих ведомств, чтобы договориться об их визите в парламент.

Также он заявил, что сегодня важный день для парламента. В частности, он отменил перерыв с 12-00 до 12-30. А.Парубий не исключил, что на вечернем заседании в 16-00 будет поставлен на голосование вопрос об избрании членов Счетной палаты.