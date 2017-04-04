Украине помогут с реформой госбанков

Всемирный банк готов сотрудничать с Украиной в направлении обновления стратегии развития государственных банков и работы с проблемной задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) по итогам встречи главы Нацбанка Валерии Гонтаревой со старшим вице-президентом ВБ Кайлом Петерсом, вице-президентом Сирилом Мюллером и директором по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.
Стороны обсудили состояние текущей и будущей помощи Всемирного банка для Украины в разрезе банковского сектора.
Глава НБУ поблагодарила представителей ВБ за плодотворное сотрудничество, особенно отметив помощь международной организации в повышении институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
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