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Сегодня 04 апреля 2017 года, 12:15

Украине помогут с реформой госбанков

Всемирный банк готов сотрудничать с Украиной в направлении обновления стратегии развития государственных банков и работы с проблемной задолженностью. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) по итогам встречи главы Нацбанка Валерии Гонтаревой со старшим вице-президентом ВБ Кайлом Петерсом, вице-президентом Сирилом Мюллером и директором по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Стороны обсудили состояние текущей и будущей помощи Всемирного банка для Украины в разрезе банковского сектора.

Глава НБУ поблагодарила представителей ВБ за плодотворное сотрудничество, особенно отметив помощь международной организации в повышении институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.