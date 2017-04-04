Еженедельная газета «Юридическая практика»
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Стартовал добор кандидатов на должность судей местных судов

04 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Вчера, 3 апреля, Высшей квалификационной комиссией судей Украины объявлен добор кандидатов на должность судей местного суда с учетом 600 прогнозируемых вакантных должностей судей местного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Для участия в доборе лицо, имеющее намерение стать судьей местного суда, должно:

1) пройти процедуру регистрации намерений путем заполнения соответствующей формы на официальном сайте Комиссии www.vkksu.gov.ua;

2) подать в Комиссию средствами почтовой связи заявление и документы, определенные частью первой статьи 71 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Регистрация намерений продлится до 16 апреля 2017 года (включительно). Сроки приема Комиссией заявлений и документов - с 17 апреля по 16 мая 2017 года (включительно). 16 мая определено конечным сроком приема документов. Заявления, поступившие в Комиссию после этой даты, не рассматриваются.

С условиями подачи документов и допуска к отбору и отборочному экзамену кандидатов на должность судьи местного суда можно ознакомиться по ссылке.

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Комментарии:»

Спс 04 апреля 2017 года 12:10 #

СПАСИБО!
А ГДЕ ЧЕТВЁРТЫЙ ПРОКОЛ?

Ірина 04 апреля 2017 года 12:07 #

неможливо заповнити заяву про участь у доборі ((прехід за посиланням- текст відсутній, квадрати та знаки...

? :) 04 апреля 2017 года 11:57 #

https://www.youtube.com/watch?v=mXDdsbRVkJ0

Плиз 04 апреля 2017 года 11:50 #

Киньте ссылку на видео урок по прошиванию через черыре прокалывания!

? 04 апреля 2017 года 11:46 #

Думаю, что таких списков до 16 апреля мы не увидим. Они же динамичные. Нам будут разве что в интервью общее количество подавших заявки будут называть.

? 04 апреля 2017 года 11:45 #

Конечно, надо. Это даже в инструкции по деловодству предусмотрено. Пусть кадровик всё сошьёт, пронумерует и заверит.

Да 04 апреля 2017 года 11:44 #

У меня тоже ссылка в спасме была.

Хотелось бы увидеть себя в списке зарегистрированных. Есть такой список? Где его посмотреть?

Копія трудової книжки 04 апреля 2017 года 11:43 #

Як її виготовляти?
Я розумію так. що на одностороньому аркші, кожен аркуш завіряється у відділі кадрів. Але чи потрібно наприклад шість аркушів потім зшивати через чотири проколювання?

? 04 апреля 2017 года 11:41 #

Заявка подана, ссылка работает. Вроде всё норм.
Если у кого-то не приходит ссылка для подтверждения, то проверьте папку "спам", может туда попасть.

? 04 апреля 2017 года 11:39 #

Все вопросы теперь сюда.

Копія документа обсягом до двох аркушів посвідчується особою, яка його подає, крім документів, які засвідчуються в іншому установленому порядку.

Как заверять копии дипломов? Самим ставить подпись, дату и "з оригіналом згідно" или обращаться к нотариусу? С копией паспорта тоже интересно получается.

Ром 04 апреля 2017 года 11:12 #

Ну нарешті!!!!! Старт пішов. І відлік

Я 04 апреля 2017 года 11:08 #

Ласкаво просимо! Форум 4 добору кандидатів на посаду судді.

Уррррра!!! 04 апреля 2017 года 11:07 #

Наконец-то!

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