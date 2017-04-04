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Сегодня 04 апреля 2017 года, 12:15

Стартовал добор кандидатов на должность судей местных судов

Вчера, 3 апреля, Высшей квалификационной комиссией судей Украины объявлен добор кандидатов на должность судей местного суда с учетом 600 прогнозируемых вакантных должностей судей местного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.

Для участия в доборе лицо, имеющее намерение стать судьей местного суда, должно:

1) пройти процедуру регистрации намерений путем заполнения соответствующей формы на официальном сайте Комиссии www.vkksu.gov.ua;

2) подать в Комиссию средствами почтовой связи заявление и документы, определенные частью первой статьи 71 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Регистрация намерений продлится до 16 апреля 2017 года (включительно). Сроки приема Комиссией заявлений и документов - с 17 апреля по 16 мая 2017 года (включительно). 16 мая определено конечным сроком приема документов. Заявления, поступившие в Комиссию после этой даты, не рассматриваются.

С условиями подачи документов и допуска к отбору и отборочному экзамену кандидатов на должность судьи местного суда можно ознакомиться по ссылке.