Стартовал добор кандидатов на должность судей местных судов

Вчера, 3 апреля, Высшей квалификационной комиссией судей Украины объявлен добор кандидатов на должность судей местного суда с учетом 600 прогнозируемых вакантных должностей судей местного суда. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
Для участия в доборе лицо, имеющее намерение стать судьей местного суда, должно:
1) пройти процедуру регистрации намерений путем заполнения соответствующей формы на официальном сайте Комиссии www.vkksu.gov.ua;
2) подать в Комиссию средствами почтовой связи заявление и документы, определенные частью первой статьи 71 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».
Регистрация намерений продлится до 16 апреля 2017 года (включительно). Сроки приема Комиссией заявлений и документов - с 17 апреля по 16 мая 2017 года (включительно). 16 мая определено конечным сроком приема документов. Заявления, поступившие в Комиссию после этой даты, не рассматриваются.
С условиями подачи документов и допуска к отбору и отборочному экзамену кандидатов на должность судьи местного суда можно ознакомиться по ссылке.
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СПАСИБО!
неможливо заповнити заяву про участь у доборі ((прехід за посиланням- текст відсутній, квадрати та знаки...
Киньте ссылку на видео урок по прошиванию через черыре прокалывания!
Думаю, что таких списков до 16 апреля мы не увидим. Они же динамичные. Нам будут разве что в интервью общее количество подавших заявки будут называть.
Конечно, надо. Это даже в инструкции по деловодству предусмотрено. Пусть кадровик всё сошьёт, пронумерует и заверит.
У меня тоже ссылка в спасме была.
Як її виготовляти?
Заявка подана, ссылка работает. Вроде всё норм.
Все вопросы теперь сюда.
Ну нарешті!!!!! Старт пішов. І відлік
Ласкаво просимо! Форум 4 добору кандидатів на посаду судді.
Наконец-то!
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