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НКРЭКУ приостановит решение об абонплате за газ

04 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приостановит решение о введении абонентской платы за газ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НКРЭКУ.

«Решение Регулятора по введению тарифов на транспортировку и распределение природного газа будет приостановлено с целью обеспечения неповышения общего счета для населения», - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что методология, по которой определены тарифы на услуги транспортировки природного газа потребителям и на услуги распределения природного газа для газораспределительных предприятий, была разработана с учетом опыта стран ЕС и согласована со всеми заинтересованными органами исполнительной власти. Однако в связи с социальной значимостью НКРЭКУ выступила против повышения общего счета за газ для населения и за дополнительную проработку вопроса. Также сообщается, что на открытом заседание комиссии 10 апреля выносится вопрос о приостановлении ранее принятого решения НКРЭКУ.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение об абонплате на газ должно быть приостановлено.

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