Сегодня 04 апреля 2017 года, 10:44

В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса

Министерство социальной политики Украины сообщает, что по состоянию на 3 апреля 2017 года учтено 1590056 переселенцев или 1278204 семей с Донбасса и Крыма. Об этом передает пресс-служба министерства.

«По состоянию на 3 апреля 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1590056 переселенцев или 1278204 семей с Донбасса и Крыма. По состоянию на 30 марта 2017 года получателям помощи профинансировано 764669 тыс. гривен», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, глава Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что блокада Донбасса и «национализация» предприятий на неподконтрольной территории увеличили количество вынужденных переселенцев, которые переезжают в Мариуполь Донецкой области. При этом он отметил, что в связи с увеличением количества переселенцев встал вопрос организации их размещения.