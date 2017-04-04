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Решение об абонплате на газ должно быть приостановлено, - Президент

04 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Решение о введении абонплаты на газ должно быть приостановлено.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государтсва.

"Без диалога с людьми такие решения не принимаются", - подчеркнул он.

"Действие данного постановления должно быть приостановлено! Обращаюсь к правительству и НКРЭКУ найти согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается", - отметил Порошенко.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Плату с 1 апреля будут платить потребители ежемесячно, независимо от фактического объема потребления. Абонплата будет начисляться на основании присоединенной мощности каждого потребителя (в зависимости от типа газового счетчика).

Согласно решению комиссии, с 1 апреля потребителям будет начисляться плата за газ, как товар (4942 грн за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании, которая составляет 3,2%), а также отдельно абонплата за пользование присоединенными мощностями.

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