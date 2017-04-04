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Сегодня 04 апреля 2017 года, 09:13

Президент подписал указы о назначении судей

Президент Украины Петр Порошенко подписал ряд указов о назначении судей. Согласно Указам Президента №№93/2017, 94/2017 и 95/2017 на должности в судах разных юрисдикций назначены более ста судей.

Как ранее сообщала «ЮП», ВККС определила госзаказ на профессиональную подготовку 600 кандидатов на должность судьи в Национальной школе судей Украины.