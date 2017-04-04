Сегодня 04 апреля 2017 года, 09:13

7 апреля состоится экспертное обсуждение новых процессуальных правил

Судебная реформа вышла на новый, процессуальный, уровень. Проект закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№ 6232), разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы, 23 марта с.г. был внесен Президентом Украины на рассмотрение парламента, и определен как неотложный.

Реформа процессуального законодательства: эффективное судопроизводство или новые вызовы? Ответ на этот вопрос будут искать судьи, адвокаты, известные ученные-процессуалисты в ходе экспертного обсуждения — Конференции, организованной Советом по вопросам судебной реформы, проектом Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы на Украине» и газетой «Юридическая практика», которая состоится 7 апреля 2017 года в отеле InterContinental Kyiv (г. Киев, ул. Большая Житомирская, 2А).

Анализируя ключевые процессуальные новации, участники мероприятия детально обсудят следующие вопросы:

• Новые правила распределения юрисдикции

• Эффективность судебного процесса

• Формы и стадии производства

• Новые правила распределения судебных расходов

• Внедрение электронного суда

• Новые правила поддержки Международного коммерческого арбитража

С программой Конференции можно ознакомиться тут.

Принять участие в мероприятии можно, заполнив регистрационную форму.