Судебная реформа вышла на новый, процессуальный, уровень. Проект закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (№ 6232), разработанный экспертами Совета по вопросам судебной реформы, 23 марта с.г. был внесен Президентом Украины на рассмотрение парламента, и определен как неотложный.
Реформа процессуального законодательства: эффективное судопроизводство или новые вызовы? Ответ на этот вопрос будут искать судьи, адвокаты, известные ученные-процессуалисты в ходе экспертного обсуждения — Конференции, организованной Советом по вопросам судебной реформы, проектом Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы на Украине» и газетой «Юридическая практика», которая состоится 7 апреля 2017 года в отеле InterContinental Kyiv (г. Киев, ул. Большая Житомирская, 2А).
Анализируя ключевые процессуальные новации, участники мероприятия детально обсудят следующие вопросы:
• Новые правила распределения юрисдикции
• Эффективность судебного процесса
• Формы и стадии производства
• Новые правила распределения судебных расходов
• Внедрение электронного суда
• Новые правила поддержки Международного коммерческого арбитража
С программой Конференции можно ознакомиться тут.
Принять участие в мероприятии можно, заполнив регистрационную форму.
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