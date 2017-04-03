В ЕС появится антикоррупционный прокурор

Для противодействия коррупции в сфере использования бюджетных средств в Европейском Союзе будет назначен публичный прокурор. В инициативе участвуют только 16 стран-членов Евросоюза.
«Шестнадцать стран-членов сообщили трем институтам (Совету ЕС, Еврокомиссии и Европарламенту. - Ред.) о намерении углубить сотрудничество в сфере внедрения Офиса европейского публичного прокурора. Он будет уполномочен расследовать и привлекать к судебной ответственности за посягательства на финансовые интересы ЕС», - говорится в сообщении.
К инициативе присоединились Бельгия, Болгария, Хорватия, Чехия, Кипр, Германия, Греция, Испания, Финляндия, Франция, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Словения и Словакия.
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