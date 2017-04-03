Сегодня 03 апреля 2017 года, 18:03

Надежда Кириеня стала исполнительным директором LEMAN International Law Group

Исполнительным директором LEMAN International Law Group назначена Надежда Кириеня. В новой должности она будет заниматься всеми административными вопросами работы команды. К команде LEMAN г-жа Кириеня присоединилась в октябре 2016 года на должности помощника управляющего партнера компании Артема Атепалихина. До этого работала в финансовой и телекоммуникационной сферах в государственных и коммерческих структурах.

Кроме того, на должность директора по маркетингу LEMAN International Law Group назначена Ксения Омельченко. Ранее она занималась продюсированием и менеджментом медиа-проектов и работой с коммуникациями.