Надежда Кириеня стала исполнительным директором LEMAN International Law Group

Исполнительным директором LEMAN International Law Group назначена Надежда Кириеня. В новой должности она будет заниматься всеми административными вопросами работы команды. К команде LEMAN г-жа Кириеня присоединилась в октябре 2016 года на должности помощника управляющего партнера компании Артема Атепалихина. До этого работала в финансовой и телекоммуникационной сферах в государственных и коммерческих структурах.
Кроме того, на должность директора по маркетингу LEMAN International Law Group назначена Ксения Омельченко. Ранее она занималась продюсированием и менеджментом медиа-проектов и работой с коммуникациями.
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