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НАПК обратится к парламенту о назначении международного аудита

03 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует обратиться к Верховному Совету с просьбой назначить независимый международный аудит деятельности НАПК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление председателя агентства Натальи Корчак.

Таким образом антикоррупционеры хотят доказать, что их деятельность является полностью открытой и прозрачной.

В агентстве отдельно отметили, что хотят, в том числе, комплексной проверки функционирования Реестра электронных деклараций.

Как сообщалось, 29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за того, что почти неделю не работала система подачи электронных деклараций.

Министр юстиции пообещал в ближайшее время внести в парламент законопроект о переформатировании руководства НАПК.

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