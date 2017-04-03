НАПК обратится к парламенту о назначении международного аудита

Национальное агентство по предотвращению коррупции планирует обратиться к Верховному Совету с просьбой назначить независимый международный аудит деятельности НАПК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление председателя агентства Натальи Корчак.
Таким образом антикоррупционеры хотят доказать, что их деятельность является полностью открытой и прозрачной.
В агентстве отдельно отметили, что хотят, в том числе, комплексной проверки функционирования Реестра электронных деклараций.
Как сообщалось, 29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за того, что почти неделю не работала система подачи электронных деклараций.
Министр юстиции пообещал в ближайшее время внести в парламент законопроект о переформатировании руководства НАПК.
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