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Правительство начинает работать над внедрением электронной таможни

03 апреля 2017 года Источник:УНИАН

Правительство после внедрения единого электронного реестра возмещения налога на добавленную стоимость займется отработкой модели внедрения электронной таможни. Согласно сообщению пресс-секретаря премьер министра Украины Владимира Гроссмана Дмитрия Столярчука в Twitter об этом глава правительства заявил на встрече с президентом и бизнесом.

«Следующий шаг правительства после введения реестра НДС - отработка модели электронной таможни», - цитируются в сообщении слова премьера.

Отметим, что министр финансов Александр Данилюк 2 апреля сообщил о попытке срыва запуска работы автоматического электронного реестра возмещения НДС. Вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. В январе этого года предприниматели заявили наибольший объем возмещения НДС за всю историю возмещений - 22,4 млрд грн.

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