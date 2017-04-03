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В парламенте предложили установить единый судебный сбор для всех юрисдикций

03 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Верховном Совете Украины зарегистрирован законопроект №6258 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы взимания судебного сбора» авторства ряда депутатов.

Как отмечается в тексте пояснительной записки, целью указанного законопроекта является введение единого подхода к установлению ставок судебного сбора (определение размера судебного сбора зависит от уровня установленного прожиточного минимума для трудоспособных лиц), установление одинакового размера для всех юрисдикций с учетом социально-экономической ситуации в государстве и среди населения, а также устранение финансовой составляющей как препятствия в доступе к правосудию.

Так, законопроектом предлагается:

- применить единый подход к определению равных ставок судебного сбора для всех судебных юрисдикций, что в свою очередь ставит знак равенства между различными судебными юрисдикциями в их финансовой доступности для участников процессов;

- установление одинаковой ставки судебного сбора при обращении как к апелляционной, так и в кассационной инстанции;

- выделить в отдельный пункт относительно исковых заявлений о защите интересов в сфере публично-правовых отношений, соответствия решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления требованиям закона как неимущественные споры с фиксированным размером судебного сбора, взимать с истца или ответчика пропорционально удовлетворенной или отклоненной части требования на основании судебного решения по результатам рассмотрения дела;

- восстановление государственных органов, учреждений, организаций, общественных организаций и граждан в качестве субъектов, которые освобождаются от уплаты судебного сбора, как участников процессов по защите прав и интересов других лиц, освобожденных этому закону от уплаты судебного сбора;

- отмена положения, которое позволяет применять к лицу относительно которой принято судом постановление о наложении административного взыскания, дополнительной финансовой санкции в виде судебного сбора;

- вносится понятие документа об уплате судебного сбора и отмечается видовую классификацию таких документов;

- дополняются основания для возвращения судебного сбора;

- вносится дополнение относительно судебного контроля за уплатой судебного сбора.

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