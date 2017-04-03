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Знайти кару. «Судовий вісник» (№3 від 31.03.2017)

Пропонується посилити покарання за постановлення завідомо неправосудних судових рішень

На фоні судової реформи, яка вже певний час тримає судів у напруженні, з’явився ще один привід для хвилювання. У парламенті зареєстровано законопроект № 6193 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного судового рішення» (ініціатор — народний депутат Сергій Соболєв). Зазначимо, що під цілком невинним словом «оптимізація» ховається дещо більше, ніж просто впорядкування законодавчих норм, — пропонується посилення покарання та інші суттєві зміни.

Законопроект передбачає внесення змін до статті 375 Кримінального кодексу України — за постановлення суддею завідомо неправосудного рішення пропонується запровадити, крім наявного основного (обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років), додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Окрім цього, пропонується змінити частину 2 статті та встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років — за постановлення завідомо неправосудного судового рішення з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах чи інтересах третіх осіб або щодо неповнолітнього, недієздатного, особи похилого віку або за попередньою змовою групою осіб, або поєднане із засудженням невинного у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, або з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, реалізації громадянами права на мирні зібрання.

Ще однією новацією законопроекту є розмежування кримінальної відповідальності суддів залежно від інстанційності суду. Для цього вищезазначену статтю 375 пропонується доповнити новою частиною та ввести відповідальність за постановлення завідомо неправосудного рішення, вчинене суддею (суддями) Верховного Суду. Пропоноване покарання за такі дії — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Крім того, у Кримінальному кодексі України може з’явитися нова стаття 3751 «Постановлення суддею (суддями) Конституційного Суду України завідомо неправосудного судового рішення». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А за постановлення суддею КСУ завідомо неправосудного судового рішення, спрямованого на порушення конституційного принципу народовладдя або розподілу влади, зміни конституційного ладу України, запропоновано карати позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У пояснювальній записці до законопроекту говориться, що його прийняття сприятиме утвердженню принципу справедливого суду в Україні. Але про яку справедливість може йти мова, якщо вже давно дискусійним є саме поняття неправосудності. У такій ситуації логічнішим видається спершу чітко конкретизувати склад злочину, а вже потім вирішувати доцільність посилення відповідальності.

Свою думку про законопроект № 6193 висловила голова Одеського апеляційного господарського суду Наталія Морщагіна: «Як зазначають ініціатори проекту, його завданням є розмежування кримінальної відповідальності суддів залежно від інстанційності суду, а також посилення основного і запровадження додаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посаду судді на певний період. Однак при цьому варто зауважити, що Законом України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено інститут дисциплінарної відповідальності судді, а також інститут звільнення судді з посади, зокрема з підстави порушення присяги судді. Посилення інституту відповідальності судді, особливо шляхом диференціації посад суддів, призведе, з одного боку, до дисбалансу в законодавчому регулюванні інституту відповідальності судді, а з іншого — спричинить нівелювання конституційних гарантій незалежності суддів і заборони впливу на них.

Крім того, в контексті забезпечення гарантій незалежності суддів диспозиція статті, що передбачає кримінальну відповідальність судді у зв’язку із професійною діяльністю, має бути досить точно і вузько сформульована. Між тим, автори законопроекту, деталізуючи норму про кримінальну відповідальність суддів, не усувають головного недоліку — на сьогодні поняття «неправосудне рішення» нормативно не визначене, що у сукупності з розширенням переліку кваліфікуючих ознак лише ускладнить і так неоднозначне застосування цієї норми та створить додаткові умови для її використання як засобу тиску на суд. Так само не зрозуміла доцільність посилення санкцій стосовно суддів, шляхом позбавлення їх права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років. Адже в силу імперативних норм Конституції України та Закону України «Про судоустрій і статус суддів» набрання законної сили обвинувальним вироком у відношенні судді є підставою для припинення його повноважень як судді. При цьому автори законопроекту не конкретизують, що саме мається на увазі під поняттям «певні посади» та «певна діяльність» у контексті суб’єктного складу цієї статті.

Сьогодні питання про відкриття кримінального провадження стосовно судді за винесення неправосудного рішення ініціюється учасниками судового процесу з метою досягнення «бажаного» для них результату. При цьому, як правило, остаточне рішення судом на момент відкриття кримінального провадження ще не прийняте або заявником не реалізоване процесуальне право на оскарження такого рішення в апеляційному чи касаційному порядках. У свою чергу, під час здійснення досудового розслідування мають місце незаконні та такі, що суперечать законодавству України та міжнародним правовим актам щодо незалежності судової влади, дії правоохоронних органів, як-то вилучення матеріалів справ, у яких рішення ще не прийняте, вимоги про надання суддями пояснень по суті винесеного рішення та допит суддів як свідків. Водночас міжнародні акти у сфері правосуддя (рекомендація Комітету міністрів Ради Європи CM/Rec (2010) 12, висновок Консультативної ради європейських суддів № 3 (2002), висновок Венеціанської комісії по Республіці Молдова) одноголосно зазначають про неприпустимість обмежень гарантій незалежності судової влади, у свою чергу, застосування до суддів інституту кримінальної відповідальності має бути зваженим та виключати ризик порушення встановлених гарантій. Отже, з огляду на наявність численних міжнародних рекомендацій щодо забезпечення незалежності суддів, питання щодо доцільності та своєчасності цього законопроекту є швидше риторичним».

Критично оцінює законопроект і суддя Верховного Суду України у відставці Тетяна Шевченко: «Як відомо, у грудні минулого року Верховний Суд України звернувся до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення сполучення слів «як неправосудного», ужитого в частині 4 статті 62 Конституції України. Підставою для такого звернення була відсутність чіткого законодавчого визначення цього терміна, а відтак, і єдиної судової практики. На думку ВСУ, такий стан речей є загрозою як для права громадян на справедливий суд, так і для забезпечення гарантії незалежності суду. У свою чергу, Венеціанська комісія застерігає стосовно необхідності обережного ставлення до відповідальності суддів за постановлені рішення з огляду на безумовне дотримання гарантій незалежності суддів. Тобто, як кажуть, є питання. Але не для наших законодавців. Вони переймаються зовсім іншим. А саме — «оптимізацією кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного судового рішення». Очевидно, народні обранці вважають, що судді настільки «розійшлися» із постановленням неправосудних рішень, що діючих заходів кримінального покарання, передбачених статтею 375 Кримінального кодексу України, недостатньо.

Між тим, статистика говорить, що, наприклад, у першому півріччі 2015 року за цією статтею до суду було направлено обвинувальні акти стосовно аж трьох осіб. Незважаючи на таку «мляву» слідчу і судову практику, згаданим законопроектом передбачено значне посилення санкцій. Наприклад, кваліфікованим складом визначається вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Тобто, як я розумію, постановлення суддями будь-якого колегіального рішення може бути підставою для притягнення їх до кримінальної відповідальності за цією нормою закону. І не має значення, що хтось із суддів не був згоден із думкою більшості, хоча і не скористався своїм правом на окрему думку. Рішення підписане, а отже, постановлене всіма суддями — до тюрми їх усіх на строк від п’яти до восьми років! А от майбутнім суддям Верховного Суду не поталанило ще більше. Їх у повному складі (принаймні, 21 суддю Великої палати) можуть запроторити за ґрати аж на десять років як особливо небезпечних злочинців. Для суддів КСУ взагалі окрему статтю пропонується ввести, згідно з якою їх також у повному складі можуть засудити до восьми років позбавлення волі.

Загалом за відсутності чіткого законодавчого визначення та сталої судової практики щодо самого терміна «неправосудне судове рішення» складається враження, що політичні сили готуються до «зачистки» суддів на випадок неприйнятних для них результатів виборів чи інших політичних процесів. Як не дивно у теперішніх умовах, але, думаю, що це той випадок, коли громадянське суспільство і судді мають об’єднати свої зусилля у боротьбі за незалежність суду. «За вашу і нашу свободу» від політичного тиску та намірів чергової приватизації судів. Адже ніякі найдоброчесніші та найпрофесійніші судді не зможуть спокійно працювати, перебуваючи під постійною загрозою таких суворих санкцій. Суддя, який боїться прийняти навіть законне та обґрунтоване рішення, з огляду на те, що воно може бути оцінене будь-ким як неправосудне, позбавлений можливості виконувати свою конституційну функцію. Тоді, можливо, легше взагалі всі суди закрити і замінити правосуддя революційною (політичною) доцільністю? От тільки постає питання: Камо грядеши, Україно?».

Стаття вишла в свіжому випуску газети «Судовий вісник» (№ 3 від 31.03.2017), автор ЮЛІЯ ШЕШУРЯК.