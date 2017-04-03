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Премьер-министр надеется на принятие проекта закона о Службе финансовых расследований в ближайшее время

03 апреля 2017 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на принятие уже в ближайшее время подготовленного Министерством финансов и одобренного правительством проекта закона о Службе финансовых расследований, которая должна стать аналитическим органом, который заменит существующие экономические подразделения силовых структур. Об этом премьер-министр сказал в ходе встречи с участием Президента Украины, глав крупнейших деловых ассоциаций и бизнес-омбудсмена. Встреча была посвящена запуску на Украине Единого электронного реестра возмещения налога на добавленную стоимость.

«Для нас важно продолжать дальнейшую реформу ГФС и перейти к созданию современной Службы финансовых расследований. Думаю, что профильный Комитет [налоговой и таможенной политики Верховного Совета Украины] совместно с Министерством финансов проработают проект закона, чтобы в ближайшее время завершить процесс [формирования Службы финансовых расследований]», - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что работа Службы станет составляющей преобразований в стране и изменит деловую среду.

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