Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 апреля 2017 года, 16:32

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Власти запретили перевозить в/из ОРДЛО товары стоимостью более 10 тыс. гривен

03 апреля 2017 года Источник:LB.ua

С 1 апреля запрещено перемещать через линию разграничения на Донбассе товары суммарной стоимостью более 10 тыс. гривен и суммарным весом более 75 кг на одного человека. Об этом говорится в приказе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц № 39 от 24 марта, который вступило в силу с 1 апреля (дня официального опубликования).

Также этим документом утвержден перечень товаров, разрешенных для перемещения в/из гуманитарно-логистических центров и через линию разграничения.

В него включены: мука, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мясо, рыба и морепродукты, колбасные изделия, молочные продукты, яйца, сахар, подсолнечное масло, соль, пряности, овощи, фрукты, кондитерские изделия и диабетические товары пищевого назначения.

В числе непродовольственных товаров: бытовая химия, письменные и канцелярские принадлежности, книги, периодические издания, товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства, одежда, обувь, мелкая бытовая техника, лекарства (не более 5 упаковок или единиц каждого наименования) и медицинские изделия, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля над его состоянием.

Из подакцизных товаров разрешено провозить 200 сигарет (или 250 г табака), 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких алкогольных напитков.

В числе товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан: платежные карточки (не больше 3 единиц), один фотоаппарат, кино-, видеокамера, телевизор, переносной персональный компьютер, не больше 3 флеш-карт, не больше 2 мобильных телефонов и переносных музыкальных инструментов, одно переносное звуковоспроизводящее устройство (магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков), а также 0,5 л туалетной воды и 100 г парфюмерии.

Напомним, 14 марта вступил в силу порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе, утвержденный правительством. Им вводится запрет на перемещение товаров, кроме ряда исключений. Их должно было утвердить Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом