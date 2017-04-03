Власти запретили перевозить в/из ОРДЛО товары стоимостью более 10 тыс. гривен

С 1 апреля запрещено перемещать через линию разграничения на Донбассе товары суммарной стоимостью более 10 тыс. гривен и суммарным весом более 75 кг на одного человека. Об этом говорится в приказе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц № 39 от 24 марта, который вступило в силу с 1 апреля (дня официального опубликования).
Также этим документом утвержден перечень товаров, разрешенных для перемещения в/из гуманитарно-логистических центров и через линию разграничения.
В него включены: мука, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, мясо, рыба и морепродукты, колбасные изделия, молочные продукты, яйца, сахар, подсолнечное масло, соль, пряности, овощи, фрукты, кондитерские изделия и диабетические товары пищевого назначения.
В числе непродовольственных товаров: бытовая химия, письменные и канцелярские принадлежности, книги, периодические издания, товары личной гигиены и индивидуальные косметические средства, одежда, обувь, мелкая бытовая техника, лекарства (не более 5 упаковок или единиц каждого наименования) и медицинские изделия, предназначенные для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля над его состоянием.
Из подакцизных товаров разрешено провозить 200 сигарет (или 250 г табака), 5 л пива, 2 л вина, 1 л крепких алкогольных напитков.
В числе товаров, которые могут быть отнесены к личным вещам граждан: платежные карточки (не больше 3 единиц), один фотоаппарат, кино-, видеокамера, телевизор, переносной персональный компьютер, не больше 3 флеш-карт, не больше 2 мобильных телефонов и переносных музыкальных инструментов, одно переносное звуковоспроизводящее устройство (магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков), а также 0,5 л туалетной воды и 100 г парфюмерии.
Напомним, 14 марта вступил в силу порядок перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе, утвержденный правительством. Им вводится запрет на перемещение товаров, кроме ряда исключений. Их должно было утвердить Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.
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