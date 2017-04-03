Сегодня 03 апреля 2017 года, 16:32

Народные депутаты намерены в четверг рассмотреть во втором чтении законопроект о КСУ

В четверг парламент рассмотрит во втором чтении законопроект о Конституционном суде Украины. Об этом заявил народный депутат от БПП, председатель комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич.

Он обратился к председателю парламента с предложением рассмотреть в четверг проект закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» (рег. №6232).

«Президент определил этот законопроект как неотложный. Мы обязательно должны принять данный закон до того момента, когда заработает новый Верховный Суд. Это важная судебная организация ждет решения парламента», - подчеркнул глава комитета.

«Также прошу рассмотреть во втором чтении проект закона о Конституционном суде Украины (второе чтение), рег. №5336-1. После ознакомления главным юридическим управлением аппарата парламента и передачей данного законопроекта в комитет, мы разместим документ на сайте парламента. Это большой по объему законопроект, почти 1000 поправок, надеюсь, что в четверг мы сможем успешно рассмотреть», - отметил Р.Князевич.