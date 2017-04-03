Сегодня 03 апреля 2017 года, 16:32

ФГВФЛ продает права требования по кредитам МАУ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на аукцион права требования по кредитам, находящимся на балансе Златобанка и банка «Финансы и кредит».

«Компания-заемщик ведет активную хозяйственную деятельность в сфере пассажирских авиаперевозок и входит в мощной, одной из крупнейших в стране бизнес-группы», – сообщается в пресс-релизе фонда.

Первый лот – права требования по кредитам, находящимся на балансе АО «Златобанк». Задолженность по договорам превысила 476 млн грн. В обеспечение по кредитам переданы два пассажирских самолета Boeing 737-500.

Начальная цена реализации – 280,559 мдн грн (без НДС). Организатор торгов – ООО «Юкрэйн Проперти Групп», площадка Open Tender. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля.

Второй возможный лот – права требования по кредитам, находящимся на балансе АО “Банк «Финансы и Кредит». Суммарная задолженность по этим договорам составила более 1 млрд грн. В залог банку переданы объекты недвижимости в столице и Киевской области. В частности, офисные помещения на шестом-восьмом этажах, общей площадью 2,917 тыс. кв. м в здании по адресу Киев, Харьковское шоссе, а также – склад технического имущества (площадью 2,189 тыс. кв.м), расположенный в Бориспольском районе Киевской области.

Начальная цена реализации лота – 169,256 млн грн (без НДС). Организатор торгов – Товарная биржа «Украинская агропромышленная». Заявки на участие в торгах принимаются до 13 апреля.

В слайдах презентации ФГВФЛ, обнародованной на его веб-сайте, размещены фотографии самолетов авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев), а также помещение на Харьковском шоссе, где расположен офис авиакомпании. Оценочная стоимость двух самолетов, согласно презентации, составляет 145,6 млн грн, офисных площадей – 27,9 млн грн.