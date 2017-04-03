Сегодня 03 апреля 2017 года, 16:32

НКРЭКУ инициирует переходный период для адаптации потребителей с газовой плитой

Национальная комиссия, осуществляющая государственное урегулирование в сферах энергетики и коммунальный услуг инициирует переходный период для адаптации потребителей с газовой плитой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

«Уже 2 года Кабинет министров Украины регулирует конечную цену на природный газ для нужд населения и для производства тепловой энергии для потребностей населения путем возложения специальных обязанностей, используя полномочия предоставленные Правительству законом Украины «О рынке природного газа». Учитывая указанное Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обратится к Кабинету министров Украины с предложением обеспечить неповышение общего счета (конечной цены) для населения», - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что НКРЭКУ не регулирует цену природного газа, которая составляет 87% общего тарифа на газ и тепловую энергию, а регулирует только транспортировку и распределение природного газа (13%). Поэтому комиссия «для обеспечения прозрачности, развития конкуренции и обеспечения безопасности для потребителей на выполнение закона Украины «О рынке природного газа» относительно внедрения принципа мощности приняла соответствующие тарифы». Введение принципа мощности также содержится в Меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

«Еще раз обращаем внимание потребителей и информируем - об увеличении платы речь не может идти. Для потребителей, использующих газ для отопления, счет уменьшается. Для потребителей с газовой колонкой плата также не должна увеличиться. Для потребителей с газовой плитой (наименьшими типоразмерами) плата рассчитана с учетом переходного периода для адаптации. Стоит отметить, что этих потребителей беспокоят в первую очередь счета за отопление, которые в разы выше и также состоят на 87% из цены газа как товара, которую НКРЭКУ не регулирует согласно закону Украины «О рынке природного газа», - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря решению о переходе на принцип мощности Комиссия сможет уменьшить стоимость отопления в части стоимости транспортировки и распределения природного газа, таким образом совокупный счет таких потребителей также не увеличится.

«Также опровергаем информацию о якобы «дублировании оплаты». Эта информация не соответствует действительности - никаких дополнительных оплат нет. Общая сумма состоит исключительно из налога на добавленную стоимость; оплаты государственной компании «Укртрансгаз» для покрытия расходов на транспортировку магистральными газовыми сетями; покрытия обоснованных расходов на распределение природного газа, где работает 53 тыс. украинцев. Учитывая социальную значимость этого вопроса, НКРЭКУ инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшим типоразмерами и перенесет введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию», - резюмировали в комиссии.