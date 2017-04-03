Пенсию можно оформить в любой точке Украины, - вице-премьер-министр

С начала 2017 года пенсию можно оформить без привязки к месту жительства, в любой точке страны. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщается на правительственном портале.
«У нас есть централизованные базы застрахованных лиц и пенсионеров и это позволяет модернизировать сервисы Пенсионного фонда. Например, с 1 января 2017 года мы уже можем назначать пенсию человеку без привязки к его месту жительства, то есть оформлять человеку пенсию в любой точке страны», - сказал П.Розенко.
Он также отметил, что к централизованной базе данных Пенсионного фонда внесены как застрахованные лица, которые платят налоги в Пенсионный фонд, так и пенсионеры.
Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман заявил о возможном повышении пенсий с 1-го октября 2017 года.
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