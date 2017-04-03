Сегодня 03 апреля 2017 года, 15:01

Польские консульства на Украине до сих пор не работают

На сегодняшний день нет никаких изменений в работе консульского отдела посольства Польши и польских консульств на Украине, они остаются закрытыми. Указанную информацию сообщили в посольстве Польши на Украине.

«На странице посольства есть официальное заявление Министерства иностранных дел (Польши - ред.), там нет никакой более поздней информации, чем та, которая была на прошлой неделе. На данный момент еще ничего не изменилось», - сказали в посольстве, отвечая на вопрос о том, начали ли работу польские консульства на Украине.

Напомним, в заявлении МИД Польши от 29 марта, которое было обнародовано на официальном сайте посольства Польши на Украине, отмечалось, что «до времени, пока вышеназванные ожидания польской стороны не будут выполнены, все польские консульские учреждения на Украине будут закрыты. Несмотря на закрытие консульских учреждений, консулы Республики Польша будут оказывать необходимую помощь гражданам Польши».

Как ранее сообщала «ЮП», в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение генерального консульства Польши в Луцке. В тот же день МВД усилило охрану всех диппредставительств на территории Украины. Однако, польская сторона заявила, что не считает принятые меры достаточными.