Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 апреля 2017 года, 15:01

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Польские консульства на Украине до сих пор не работают

03 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

На сегодняшний день нет никаких изменений в работе консульского отдела посольства Польши и польских консульств на Украине, они остаются закрытыми. Указанную информацию сообщили в посольстве Польши на Украине.

«На странице посольства есть официальное заявление Министерства иностранных дел (Польши - ред.), там нет никакой более поздней информации, чем та, которая была на прошлой неделе. На данный момент еще ничего не изменилось», - сказали в посольстве, отвечая на вопрос о том, начали ли работу польские консульства на Украине.

Напомним, в заявлении МИД Польши от 29 марта, которое было обнародовано на официальном сайте посольства Польши на Украине, отмечалось, что «до времени, пока вышеназванные ожидания польской стороны не будут выполнены, все польские консульские учреждения на Украине будут закрыты. Несмотря на закрытие консульских учреждений, консулы Республики Польша будут оказывать необходимую помощь гражданам Польши».

Как ранее сообщала «ЮП», в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение генерального консульства Польши в Луцке. В тот же день МВД усилило охрану всех диппредставительств на территории Украины. Однако, польская сторона заявила, что не считает принятые меры достаточными.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом