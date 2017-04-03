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Премьер-министр заявил о необходимости немедленной приватизации

03 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Приватизация даст возможность обновить все основные фонды, привлечь в Украину новые технологии, создать новые рабочие места и начать серьезный ускоренный экономический рост.Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время презентации проекта плана среднесрочных приоритетных действий до 2020 года.

«Что происходит от того, что сегодня позажимали определенные дельцы государственные предприятия в своих руках: они на этом греют руки, а экономика страны недополучает ресурс. Недополучает ресурс экономика страны, недополучает ресурс пенсионная система, образование, медицина», - отметил В.Гройсман.

По его словам, задача правительства на сегодня - публичная продажа активов.

«Это даст возможность привлечь миллиарды долларов в экономику страны и из этих миллиардов ежегодно будут выплачиваться налоги в бюджеты всех уровней, в том числе и в Пенсионный фонд. Это позволит обновить все основные фонды, привлечь в Украину новые технологии, создать новые рабочие места и начать серьезный ускоренный экономический рост, что является очень важным», - добавил премьер-министр.

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