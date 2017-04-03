Сегодня 03 апреля 2017 года, 15:01

В парламенте предложили указывать в декларациях гражданство

Группа «Воля народа» выступает за то, чтобы государственные служащие указывали свое гражданство в электронных декларациях. Об этом заявил на согласительном совете представитель этой группы Ярослав Москаленко.

«На этой неделе мы должны рассмотреть законопроект президента о реализации права смены гражданства, который признан главой государства как неотложный. Каждая парламентская сила имеет собственное видение проблемы двойного гражданства – но это не повод прибегать к блокированию», – сказал он.

««Воля народа» убеждена, что должностные лица, включая президента, членов правительства, депутатов, мэров городов должны иметь одно гражданство Украины – и они должны нести полную ответственность за факт утаивания паспорта другого государства под подушкой», – отметил Я.Москаленко.

«Мы категорически против, чтобы граждане иностранных стран занимали ключевые государственные должности… Мы поддерживаем предложение, чтобы госслужащие должны были указывать свое гражданство в электронных декларациях», – заявил он.

Я.Москаленко подчеркнул, что такие изменения не должны повлиять на обычных граждан, "никто не может лишить гражданства Украины".

Председатель Верховного Совета Андрей Парубий прокомментировал это так: «Как только закон о двойном гражданстве, определенный Президентом как неотложный, пройдет комитет, тут же будет предложение в повестку дня и принятие решения. Предполагается, что в среду уже будет по этому поводу окончательное решение комитета».

Г-н Москаленко также выступил с предложением ввести аудит Национального агентства по предотвращению коррупции – наподобие того, что предусмотрено для Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Недавние события вокруг второй волны подачи e-деклараций вызвали шок и раздражение… Очень больно наблюдать, как 600 миллионов гривен, которые выделены на создания НАПК, потрачены фактически зря… Когда принимался закон о НАПК, никто не ожидал такого непрофессионализма со стороны руководства агентства», – сказал он.

«Потому мы предлагаем дополнить соответствующий закон, введя независимый аудит по методике, как это прописано в законе о создании НАБУ. Соответствующий законопроект изменений наша группа уже подготовила – просим поддержать. Государство не может быть заложником людей, которые не соответствуют занимаемым должностям», – добавил Я.Москаленко.