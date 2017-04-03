Сегодня 03 апреля 2017 года, 15:01

ВСУ подтвердил, что публичный разговор с использованием нецензурной брани является нарушением присяги госслужащего

Бывший председатель Первомайской районной государственной администрации, уволенный с должности из-за скандала с сотрудниками патрульной службы, обратился в суд с иском о признании противоправным и отмене Распоряжения Президента Украины от 12 августа 2015 года №654/2015-рп. По мнению экс-чиновника, он не осуществлял действий, которые свидетельствовали о нарушении ним Присяги государственного служащего.

Однако, суд, анализируя текст Присяги, сделал вывод, что в основе поведения государственного служащего заложены этические, правовые и служебно-дисциплинарные нормы поведения, нарушение которых создает факт нарушения Присяги. Поэтому, принимая Присягу, государственный служащий возлагает на себя не только определенные служебные обязательства, но и моральную ответственность за их выполнение.

«В связи с этим в качестве нарушения Присяги следует понимать совершение государственным служащим проступка (поступка) против интересов службы, который противоречит возложенным на него обязанностям, подрывает доверие к нему как носителя власти, что приводит к унижению авторитета государственного органа и делает невозможным дальнейшее исполнение им своих обязанностей», - идет речь в постановлении ВСУ №21-3968а16.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что во время конфликтной ситуации с участием инспектора ГАИ капитаном милиции велась видеосъемка. Видеозапись указанного инцидента в дальнейшем была обнародована в выпусках новостей общенациональных каналов и размещена на новостных ресурсах в сети Internet. Запись событий на электронном носителе информации направлена Управлением МВД Украины в Николаевской области председателю Николаевской ОГА вместе с сообщением о событиях 5 августа 2015 года, что подтверждается письмом от 7 августа 2015 года № 1/1289. В дальнейшем указанное письмо и электронный носитель информации с видеозаписью Николаевской ОГА направлено в Администрацию Президента Украины.

«Суд признал, что публичный разговор с использованием нецензурной брани, с применением угроз и унижение человеческого достоинства, с подчеркиванием своей должности и «особого статуса» подрывает авторитет государственной власти, доверие общества к органам исполнительной власти, распространяет мнение о вседозволенности чиновников высокого ранга и не отвечает званию подержанного служащего, правильно было расценено Президентом Украины как нарушение Присяги», - отмечается в постановлении.