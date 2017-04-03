Сегодня 03 апреля 2017 года, 15:01

ГФС разъяснила особенности налогообложения адвокатов

В Государственной фискальной службе разъяснили, что физическое лицо - предприниматель не может осуществлять адвокатскую деятельность, а к доходам, полученным от осуществления адвокатской деятельности, не может быть применена упрощенная система налогообложения, учета и отчетности. Об этом идет речь в письме ГФС от 21.03.2017 №3782/к/99-99-13-02-03-14.

Так, согласно тексту письма, с 1 января с.г. лицо, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность и не получает доход (прибыль) в отчетном году или отдельном месяце отчетного года от такой деятельности, обязано определить базу начисления единого взноса, несмотря на наличие статуса физического лица - предпринимателя. При этом сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

В то же время Законом № 2464 для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, предусмотрена процедура снятия с учета плательщиков единого взноса. Освобождение от уплаты единого взноса в связи с приостановлением адвокатской деятельности Законом № 2464 не предусмотрено.

Кроме того, отмечается, что согласно п. 291.3 ст. 291 Кодекса упрощенная система налогообложения, учета и отчетности применяется исключительно юридическими лицами или физическими лицами - предпринимателями, применение упрощенной системы налогообложения физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, Кодексом не предусмотрено.

«Следовательно, физическое лицо - предприниматель не может осуществлять адвокатскую деятельность, а к доходам, полученным от осуществления адвокатской деятельности, не может быть применена упрощенная система налогообложения, учета и отчетности.Порядок налогообложения доходов физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, установлен ст. 178 Кодекса, согласно которой с доходов, полученных такими лицами, уплачивается налог на доходы физических лиц», - сообщается в письме ГФС.

Вместе с тем, согласно нормам Закона № 5076 и Кодекса для физического лица, которое осуществляет независимую адвокатскую деятельность, не предусмотрено ограничений по одновременному осуществлению предпринимательской (отличной от адвокатской) деятельности, не запрещенной законом, в случае регистрации такого лица предпринимателем.

То есть физическое лицо, которое осуществляет независимую адвокатскую деятельность, не может быть предпринимателем в рамках такой адвокатской деятельности. Адвокатская деятельность не является предпринимательской и не может осуществляться физическим лицом - предпринимателем.