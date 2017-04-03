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СМИ: Валерия Гонтарева написала заявление об отставке с должности главы Нацбанка

03 апреля 2017 года Источник:Zn,Ua

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке. Об этом сообщила заместитель председателя фракции БПП Ирина Луценко.

«Я считаю, что тот фронт работы, который она на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке - ред.). Есть такой момент», - сказала И.Луценко.

Напомним, ранее в СМИ уже была озвучена информация о намерении Валерии Гонтаревой покинуть свой пост. Сама г-жа Гонтарева подтверждала свое намерение уйти с должности руководителя Центробанка. При этом она отметила, что ожидает прихода на ее место профессионала и технократа.

Однако, в пресс-службе Национального банка не подтвердили информацию об отставке В.Гонтаревой.

«Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе Правления. Сейчас все члены Правления НБУ работают по плану и имеют плотный график работы», - сообщили в пресс-службе.

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