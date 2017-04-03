Сегодня 03 апреля 2017 года, 13:30

С 1 апреля увеличился размер пособия по безработице, - Фонд госсоцстрахования

Минимальный размер помощи по безработице застрахованных лиц, страховой стаж которых составлял не менее шести месяцев, увеличился на 120 гривен. Об этом свидетельствует постановление правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы от 19 января №132.

Данная норма касается застрахованных лиц, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в центре занятости, составлял не менее 6 месяцев.

Такие граждане имеют право на получение пособия по безработице, размер которой зависит от размера заработной платы по последнему месту работы, страхового стажа и причины увольнения, однако не может быть меньше, чем 1 280 гривен.

При этом максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что на данный момент составляет 6 400 гривен.

Общая продолжительность выплаты указанного пособия не может превышать 360 календарных дней в течение 2 лет, а для лиц предпенсионного возраста (за 2 года до наступления права на пенсию) продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 720 календарных дней.

Как сообщалось, кабинет министров утвердил бюджет Фонда общегосударственного государственного социального страхования на случай безработицы с доходами 10,5 млрд гривен и расходами 10,3 млрд гривен на 2017 год.

Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 176,3 млн гривен.