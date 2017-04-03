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Завтра парламент планирует рассмотреть вопрос Счетной палаты

03 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховный Совет Украины должен рассмотреть вопрос о Счетной палате во вторник, 4 апреля. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов парламента заявил спикер Андрей Парубий.

«На вторник планируются вопросы транспорта, рассмотрение которых мы не завершили на предыдущей пленарной неделе... Мы уже договорились, что во вторник в 16:00 ставим вопрос Счетной палаты», - заявил А.Парубий, отметив, что первым вопросом повестки дня должна стать реабилитация жертв политических репрессий на Украине.

Также на вторник планируется рассмотрение блока вопросов по энергоэффективности и жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в течение недели парламент рассмотрит законопроекты о Конституционном суде и рынок электроэнергии. Напомним, ранее заместитель председателя фракции БПП Игорь Кононенко по итогам заседания фракции заявил, что парламент рассмотрит назначение членов Счетной палаты 23 марта 2017 года. Однако затем Парубий заявил о необходимости доработки решения о Счетной палате. Он отметил, что фракции на тот момент не пришли к общему мнению по поводу этого решения. Спикер обещал отдельно собрать глав фракций для консультаций по этому вопросу.

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