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Сегодня 03 апреля 2017 года, 13:30

Правительство утвердило план действий до 2020 года

Кабинет министров утвердил среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года и план на 2017 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в понедельник в Киеве.

«Это операционный план и персональная ответственность каждого министра, чтобы этот план был открытым», — заявил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив в ходе заседания.

Премьер-министр Владимир Гройсман перед этим отметил, что план предусматривает ежеквартальные отчеты министерств о его выполнении.

Проект плана предусматривает необходимость обеспечения роста ВВП страны на уровне 4-5% в год.

«Мы должны построить сильную и конкурентоспособную экономику. Мы должны обеспечить ежегодный стабильный рост не менее 4-5% ВВП», — сказал премьер, представляя проект плана.

По его словам, Украина должна отойти от сырьевого типа экономики и развивать свою экономику.

Как сообщалось, 28 декабря 2017 года Кабмин представил проект среднесрочного плана приоритетных действий до 2020 года.