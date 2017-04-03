Сегодня 03 апреля 2017 года, 13:30

Доказательства, полученные в результате проведения НСРД при отсутствии постановления следственного судьи как контроля за совершением преступления, недопустимы, - решение суда

Доказательства, полученные в результате проведения негласных следственно-розыскных действий при отсутствии постановления следственного судьи или постановления прокурора в случае проведения таких НСРД, как контроля за совершением преступления, недопустимы. Об этом идет речь в решении Винницкого городского суда от 13.01.2017 года №127/23772.

Так, задержанного адвоката подозревали в «мошенничестве, причинившем значительный ущерб потерпевшему» (ч. 2 ст. 190) и в «подстрекательстве к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» (ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Однако, суд первой инстанции принял решение обосновывая свою позицию практикой Евросуда (дела «Бочаров против Украины», «Мирилашвили против России», «Волохи против Украины»), указав на нарушение уголовного процессуального законодательства, а именно: проведение осмотра денежных средств неуполномоченным лицом, нарушение порядка осуществления контроля за совершением преступления - отсутствие постановления прокурора о проведении контроля за совершением преступления, решение прокурора об использовании имитационных денежных средств и протокола их изготовления, а также судебного решения, на основании которого было осуществлено снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (п. 4 ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 273, ч. 1 ст. 251 УПК Украины УПК Украины). Вся эта совокупность нарушений стала основанием для признания доказательств, полученных в результате НСРД, недопустимыми в соответствии со ст.ст. 87, 89 УПК Украины.

Кроме того, суд указал, что стороной обвинения не доказано, что именно адвокат принудил потерпевшего к даче неправомерной выгоды судьям Апелляционного суда Винницкой области в качестве способа совершения мошенничества.