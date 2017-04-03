Минюст внесет в парламент законопроект о переформатировании руководства НАПК в ближайшее время

Министерство юстиции Украины внесет в Верховный Совет законопроект о переформатировании руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил журналистам министр юстиции Павел Петренко.
«Мы внесем после согласования с общественными организациями проект закона, который предусматривает переформатирование всего органа, руководящего состава. Создание новой системы, по которой будет один руководитель, а не коллегии, и, соответственно, введение системы внешнего аудита и контроля деятельности руководства НАПК», - сказал министр.
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