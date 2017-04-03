Сегодня 03 апреля 2017 года, 11:59

Минюст внесет в парламент законопроект о переформатировании руководства НАПК в ближайшее время

Министерство юстиции Украины внесет в Верховный Совет законопроект о переформатировании руководства Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) в ближайшее время. Об этом сегодня сообщил журналистам министр юстиции Павел Петренко.

«Мы внесем после согласования с общественными организациями проект закона, который предусматривает переформатирование всего органа, руководящего состава. Создание новой системы, по которой будет один руководитель, а не коллегии, и, соответственно, введение системы внешнего аудита и контроля деятельности руководства НАПК», - сказал министр.