КМУ в ближайшее время представит модель оборота земель - В.Гройсман

Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует представить модель оборота земель. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации на заседании правительства среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и плана приоритетных действий на 2017 год.
«Такую модель мы готовы представить в ближайшее время, ее ввести и эту модель, в том числе, поддержат и наши международные партнеры», — подчеркнул он.
В.Гройсман подчеркнул, что правительство предложит «абсолютно качественную модель оборота земель не в интересах крупных холдингов, не в интересах иностранных инвесторов, а в интересах настоящего украинского гражданина».
2Это будет в интересах только украинских владельцев земли», — резюмировал премьер-министр.
Сохранить:
Контакты:
Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Засідання податкового комітету ААУ
Прокачайся в IT - immersive tech meetup
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: