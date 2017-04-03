Сегодня 03 апреля 2017 года, 11:59

КМУ в ближайшее время представит модель оборота земель - В.Гройсман

Кабинет министров Украины в ближайшее время планирует представить модель оборота земель. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время презентации на заседании правительства среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и плана приоритетных действий на 2017 год.

«Такую модель мы готовы представить в ближайшее время, ее ввести и эту модель, в том числе, поддержат и наши международные партнеры», — подчеркнул он.

В.Гройсман подчеркнул, что правительство предложит «абсолютно качественную модель оборота земель не в интересах крупных холдингов, не в интересах иностранных инвесторов, а в интересах настоящего украинского гражданина».

2Это будет в интересах только украинских владельцев земли», — резюмировал премьер-министр.