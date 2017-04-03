Сегодня 03 апреля 2017 года, 11:59

Хорошие новости от «ЮП»: новые государственные онлайн-сервисы

Государственные органы все чаще переводят свои функции в онлайн - открывают новые реестры или разрабатывают полезные для юристов и обычных граждан интернет-ресурсы. В последнее время была масса подобных новостей, которые мы решили для Вашего удобства собрать воедино в нашей еженедельной рубрике:

Реестр НДС

Министерство финансов Украины запускает электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость. Теперь каждый предприниматель сможет в онлайн-режиме проверить, на каком этапе находится его платеж. Возвращать НДС будут в любой день месяца после согласования суммы, поэтому бизнес сможет лучше планировать свою деятельность и получит дополнительные оборотные средства, начиная с 10-х чисел каждого месяца. Ожидается, что прозрачный и автоматический реестр исключит коррупцию при возмещении НДС.

Официальное открытие реестра запланировано на 3 апреля, 12:00, при участии Президента Украины.

Проверка легитимности справок о несудимости

На официальном сайте Министерства внутренних дел Украины можно проверить легитимность справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины. С помощью сервиса можно проверить справки, которые выданы не позднее 1 февраля 2017 года.

Реестр уголовных производств САП в судах

Специализированная антикоррупционная прокуратура презентовала «Реестр уголовных производств САП в судах». В онлайн-реестре показаны стадии процесса направленных САП производств в суд. Теперь общественность сможет по каждому делу видеть деятельность САП и контролировать рассмотрение уголовных производств в судах. Реестр, который представлен сейчас в табличном виде, станет основой для создания подобного на будущем сайте САП.

Помощь по рождению ребенка

Заработал электронный сервис для родителей, благодаря которому в электронном режиме в любое время можно подать документы для получения пособия по рождению ребенка. Электронная услуга доступна через портал Минсоцполитики. Впоследствии ее можно будет получить на едином госпортале админуслуг my.gov.ua.

Прописка и свидетельство о рождении

Украинцы вскоре смогут в режиме онлайн оформлять место прописки, а также получать свидетельство о рождении, заявил Министр юстиции Павел Петренко. Это станет возможным после принятия Закона об электронных доверительных услугах. По словам П.Петренко, украинцы смогут без каких-либо бумажных документов получать указанные документы на e-mail.

Проверка документов на грузовые авто

Национальная полиция запустила онлайн-сервис. На сайте можно проверить, действительно ли то или иное разрешение, выданное, например, на перевозку опасных грузов, негабаритного транспорта или транспорта с превышением допустимых весовых нагрузок. Новый сервис также поможет инспекторам быстрее проверять вызывающие сомнения документы и тем самым ненадолго задерживать водителей грузовых автомобилей. Проверка осуществляется через ввод номера соответствующего разрешения или QR-кода.

Национальные стандарты

ГП «УкрНДНЦ», которое выполняет функции национального органа стандартизации Украины («Украинское агентство по стандартизации») запустило новый сайт. На сайте предоставляется информация относительно национальных стандартов. Сайт будет работать также и на мобильных устройствах.

Расходы школ

В проекте нового Закона об образовании заложена норма, согласно которой школы должны обнародовать на своих интернет-страницах четкий отчет о доходах - как из бюджетных источников, так и от родителей. Как рассказала Министр образования Лилия Гриневич, в результате «родители смогут контролировать и понимать, сколько денег это учебное заведение и на что именно получило».

Документы на украинскую визу

Новые правила оформления виз для въезда на Украину и транзитного проезда через ее территорию предусматривают возможность подачи анкет онлайн. Визовые анкеты можно будет подать через сайт МИД Украины. Виза в электронном виде оформляется как разовая на срок до 30 дней для поездок с деловой или туристической целью.

Сервис для путешественников

Путешественники получили специальный ресурс от Консульской службы Украины, который будет оперативно сообщать о состоянии безопасности в разных странах мира. На сайте можно узнать о визовой политике той или иной страны. Также страница каждой из стран имеет контакты украинских консульских учреждений. Эта информация пригодится тем, кто за рубежом попал в непредсказуемую ситуацию или потерял документы.