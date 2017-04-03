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НАПК намерено подать в суд на «Укрспецсистемы» из-за сбоев в работе реестра е-деклараций, - председатель НАПК Н.Корчак

03 апреля 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) намерено подать в суд на государственное предприятие «Украинские специальные системы» в связи со сбоями в работе электронного реестра деклараций. Об этом журналистам сообщила председатель НАПК Наталья Корчак.

«Мы будем подавать в суд на системного администратора в части применения к ним штрафных санкций связанных со сбоями в функционировании системы электронного декларирования, а в суде мы во всем разберемся», - сказала она.

По ее словам, уже в процессе судебного разбирательства будут выясняться обстоятельства сбоя в системе работы реестра. Иск будет подан в ближайшее время (3-4 апреля).

Кроме того, Н.Корчак выступает за проведение международного аудита НАПК.

Напомним, в течение нескольких дней наблюдались сбои в работе реестра электронных деклараций. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что вопросы по поводу работы реестра следует адресовать администратору системы - ГП «Украинские специальные системы». Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта обрушился с критикой на НАПК и сказал, что это ответственность агентства. 29 марта премьер-министр призвал Корчак и членов агентства уйти в отставку из-за неполадок с реестром е-деклараций. Корчак заявила, что не планирует уходить в отставку.

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