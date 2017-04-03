Конкуренция, как известно, ведет к развитию. Но своего конкурента нужно знать в лицо, также как и правила, по которым можно безопасно «играть в монополию».
Ukrainian Antitrust Forum пройдет третий год подряд. Мероприятие призвано стать дискуссионной площадкой для регулятора — Антимонопольного комитета Украины, представителей органов государственной власти, бизнеса, юридического рынка и судебной системы. Участникам рынка нужно подтвердить другое известное высказывание: «Конкуренция ведет к процветанию».
Программа и регистрация доступны по ссылке.
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) предусмотрены особые условия участия: скидка 50 % от полной стоимости.
Дата проведения: 31 мая 2017 года
Время проведения: 09:00-18:30
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: газета «Юридическая практика»
Генеральный партнер: ЮФ Asters
Экспертный партнер: ЮФ Aequo
Участники Форума из первых уст узнают новости из Комитета, услышат о векторах усовершенствования защиты конкуренции, поделятся новеллами конкурентного правоприменения, проведут экономический анализ в делах о защите конкуренции, подискутируют о главных антимонопольных практиках и государственных/публичных закупках. Напоследок присутствующих будет ждать традиционная судебная сессия - «Судебная защита конкуренции».
Мероприятие аккредитовано Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.
Контакты:
Наталия Булко ─ продажа билетов
(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua
Марина Сидорчук, ивент-менеджер
(096) 735-84-93, m.sydorchuk@pravo.ua
Кристина Пошелюжная, координатор Форума
(097) 144-71-71, k.poshelyzhna@pravo.ua
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Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
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