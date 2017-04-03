Сегодня 03 апреля 2017 года, 11:59

In Antitrust We Trust: 31 мая в Киеве пройдет III Ukrainian Antitrust Forum

Конкуренция, как известно, ведет к развитию. Но своего конкурента нужно знать в лицо, также как и правила, по которым можно безопасно «играть в монополию».

Ukrainian Antitrust Forum пройдет третий год подряд. Мероприятие призвано стать дискуссионной площадкой для регулятора — Антимонопольного комитета Украины, представителей органов государственной власти, бизнеса, юридического рынка и судебной системы. Участникам рынка нужно подтвердить другое известное высказывание: «Конкуренция ведет к процветанию».

Программа и регистрация доступны по ссылке.

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) предусмотрены особые условия участия: скидка 50 % от полной стоимости.

Дата проведения: 31 мая 2017 года

Время проведения: 09:00-18:30

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г. Киев, бульв. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: газета «Юридическая практика»

Генеральный партнер: ЮФ Asters

Экспертный партнер: ЮФ Aequo

Участники Форума из первых уст узнают новости из Комитета, услышат о векторах усовершенствования защиты конкуренции, поделятся новеллами конкурентного правоприменения, проведут экономический анализ в делах о защите конкуренции, подискутируют о главных антимонопольных практиках и государственных/публичных закупках. Напоследок присутствующих будет ждать традиционная судебная сессия - «Судебная защита конкуренции».

Мероприятие аккредитовано Национальной ассоциацией адвокатов Украины. Участники Форума смогут получить сертификаты по повышению квалификации адвокатов.

Контакты:

Наталия Булко ─ продажа билетов

(044) 495-27-27, e-mail: n.bulko@pravo.ua

Марина Сидорчук, ивент-менеджер

(096) 735-84-93, m.sydorchuk@pravo.ua

Кристина Пошелюжная, координатор Форума

(097) 144-71-71, k.poshelyzhna@pravo.ua