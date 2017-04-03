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НАПК проверило 3 тысячи е-деклараций, 10 из них переданы в НАБУ

03 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку около 3 тысяч электронных деклараций, данные по 10 из них переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом 2 апреля 2017 года заявил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

«На сегодня мы осуществили проверку около 3 тысяч субъектов декларирования», - сообщил он, уточнив, что данные по результатам проверки 10 деклараций были переданы в НАБУ, по 17 документам - составлены протоколы об административной ответственности и переданы в суд.

По словам Р.Радецкого, увеличить число проверенных е-деклараций возможно путем автоматизации процесса, что предусмотрено законодательством, однако такая система не была создана, а за соответствующий вопрос в НАПК отвечает глава ведомства Наталья Корчак. Сообщается, что по состоянию на 1 апреля в Реестре уже более миллиона документов, непосредственно деклараций - свыше 800 тысяч, одни только народные депутаты внесли более 11 тысяч документов.

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