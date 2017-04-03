Сегодня 03 апреля 2017 года, 10:28

Сегодня МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша

Международный валютный фонд сегодня, 3 апреля 2017 года, рассмотрит выделение Украине очередного транша в размере 1 млрд долларов. Об этом говорится в повестке дня совета директоров МВФ, опубликованной на сайте фонда.

Отметим, сегодня на заседании совета исполнительных директоров МВФ запланирован третий пересмотр программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования. Украина ожидает выделения очередного транша на 1 млрд долларов. В марте МВФ перенес рассмотрение вопроса о транше для Украины в связи с транспортной блокадой Донбасса. Фонду требовалось время для оценки макроэкономических прогнозов с учетом блокады. Напомним, ранее директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук заявил, что эффект от торговой блокады Донбасса оказался не столь негативным для экономики.

«Эффекты оказались не столь ужасными для украинской экономики, как сначала можно было предположить. Частично эффекты проблем на востоке нивелируются намного лучшими внешними условиями для украинской экономики», - отметил С.Николайчук.