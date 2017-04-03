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КМУ требует отменить абонплату на газ

03 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Кабинет министров требует пересмотреть решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг относительно введения в действие абонентской платы за газ.

Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Владимира Гройсмана, обнародованном на его странице в Facebook.

По его словам, только что завершилась совещание, на котором рассматривался вопрос абонплаты за газ, проводились расчеты и изучалось, как это повлияет на оплату за газ для украинцев.

"Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах", - заявил премьер.

"Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя НКРЭ и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено", - подытожил Гройсман.

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