КМУ требует отменить абонплату на газ

Кабинет министров требует пересмотреть решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг относительно введения в действие абонентской платы за газ.
Об этом говорится в видеообращении премьер-министра Владимира Гройсмана, обнародованном на его странице в Facebook.
По его словам, только что завершилась совещание, на котором рассматривался вопрос абонплаты за газ, проводились расчеты и изучалось, как это повлияет на оплату за газ для украинцев.
"Увеличение действительно есть и составляет в среднем в расчетах от 1,3 до 3 раз, особенно это касается тех, кто живет в многоквартирных домах", - заявил премьер.
"Ни я, ни правительство это категорически не поддерживаем. Я только что разговаривал с представителем комиссии, которая установила эту абонплату с 1 апреля. Хотя НКРЭ и не подчиняется правительству и премьер-министру, но я в понедельник направлю официальное обращение. Требую, чтобы это решение было пересмотрено", - подытожил Гройсман.
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