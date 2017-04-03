Сегодня 03 апреля 2017 года, 10:28

Вице-премьер рассказал, когда заработает рынок газа

Для введения на Украине полноценного рынка природного газа понадобится один-два года.

Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Мы думаем, что для перехода в полный формат работы рынка (природного газа - ред.), возможно, понадобится год-два", - сказал он.

Чиновник напомнил, что рынок природного газа в Украине начинает работу с 1 апреля, однако для его полноценного функционирования необходимо, чтобы туда зашли компании, способные предоставлять населению качественный товар.

Также, по его словам, необходимо время и для того, чтобы граждане поняли суть и преимущества рыночных взаимоотношений в сфере газоснабжения.

"Кроме того, правительству нужно еще перейти на монетизацию субсидий и льгот. Без этого полноценный рынок не может состояться", - заявил он.

"Думаю, что к середине лета мы выйдем с формулой, как внедрять монетизацию, и к осени нам уже будет понятна картина, о каких временных рамках можно говорить относительно полноценной работы рынка природного газа", - подчеркнул Кистион.