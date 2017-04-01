Петр Бойко, председатель совета адвокатов Киевской области прокомментировал «Юридической практике» ситуацию с вчерашними массовыми обысками, проведенными работниками полиции и генпрокуратуры в помещениях целого ряда столичных адвокатских компаний:
«Массовые обыски у адвокатов, с учетом мотива и оснований «предоставление юридической помощи определенным предприятиям» - не самый приятный повод для комментирования. То есть с этого момента заключение соглашения с клиентом для адвоката является самостоятельным основанием для обыска. А где адвокатская тайна? Где права и гарантии адвокатской деятельности?
Таким образом, вчера происходил произвол, который прикрывался борьбой с сепаратизмом, но это не дает оснований нарушать закон и так грубо вмешиваться в нашу адвокатскую деятельность.
К сожалению, такие события показывают, что наступает время «суда толпы» - время, когда не соблюдаются законы. Тогда для чего нам суды, для чего законы и соблюдение прав и гарантий не только адвокатов, но и граждан?
В истории уже был период когда «карали без суда и следствия» и это закончилось плачевно. Только когда соблюдается закон и порядок, можно жить и работать спокойно».
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