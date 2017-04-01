Сегодня 01 апреля 2017 года, 14:29

«Наступает время «суда толпы»: Петр Бойко прокомментировал массовые обыски в адвокатуре

Петр Бойко, председатель совета адвокатов Киевской области прокомментировал «Юридической практике» ситуацию с вчерашними массовыми обысками, проведенными работниками полиции и генпрокуратуры в помещениях целого ряда столичных адвокатских компаний:

«Массовые обыски у адвокатов, с учетом мотива и оснований «предоставление юридической помощи определенным предприятиям» - не самый приятный повод для комментирования. То есть с этого момента заключение соглашения с клиентом для адвоката является самостоятельным основанием для обыска. А где адвокатская тайна? Где права и гарантии адвокатской деятельности?

Таким образом, вчера происходил произвол, который прикрывался борьбой с сепаратизмом, но это не дает оснований нарушать закон и так грубо вмешиваться в нашу адвокатскую деятельность.

К сожалению, такие события показывают, что наступает время «суда толпы» - время, когда не соблюдаются законы. Тогда для чего нам суды, для чего законы и соблюдение прав и гарантий не только адвокатов, но и граждан?

В истории уже был период когда «карали без суда и следствия» и это закончилось плачевно. Только когда соблюдается закон и порядок, можно жить и работать спокойно».