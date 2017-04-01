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Обыски в адвокатуре становятся «угрожающей тенденцией»,- П.Гречковской

01 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат, член ВСУ Павел Гречковский прокомментировал для «ЮП» массовые обыски, проведенные вчера работниками полиции и генпрокуратуры в АМКУ и ряде адвокатских компаний: «Не вдаваясь в подробности, скажу, что тревожит. По документам, эти обыски проходят по самому абсурдному обоснованию из возможных - предоставление юридических, адвокатских услуг. С таким «документом» люди в масках смогут заходить в каждую фирму, где есть вывеска «адвокат». Ведь там ведется какая-то деятельность.

Подобные основания для обысков у ведущих адвокатских фирм П.Гречковский называет «угрожающей тенденцией». «Профессию начинают криминализировать. Это начинается с таких процессуальных «бумажек» о ее незаконности, а каким будет финал этого процесса, страшно прогнозировать»,- считает адвокат.

«Вот-вот в парламенте появится проект изменений в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Пока текст законопроекта, согласованного для Совета по вопросам судебной реформы, никто не видел. Предварительно подготовленный экспертами документ, по оценке Совета адвокатов Украины», не был выписан с приоритетом защиты прав и гарантий адвокатской деятельности. Если этот текст, наработанный «теоретиками», не поменяют с учетом вызовов независимой адвокатуре, то реформа окажется абсолютно оторванной от реальности. Она не решит никакой проблемы адвокатов, кроме личных амбиций нескольких «лиц с адвокатскими удостоверениями»,- резуюмирует П.Гречковский.

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