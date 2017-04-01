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Глава АМКУ Юрий Терентьев отреагировал на обыски в ведомстве

01 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев прокомментировал обыски в ведомстве, которые были проведены 31 марта в рамках расследования дела о "монополисте табачного рынка" Тедис Украина.

"Ночью сообщили об обыске в АМКУ. Безусловно, предоставим всю необходимую информацию и содействие правоохранительным органам для выполнения ими их задач. А Антимонопольный комитет будет продолжать выполнять свои задачи на основании, в частности, законов Об Антимонопольном комитете Украины и О защите экономической конкуренции", - заявил г-дин Терентьев на своей странице в Facebook.

Терентьев сообщил, что решением АМКУ от 16 декабря 2016 года было оштрафовано компанию Тедис Украина за злоупотребление монопольным положением на 431 млн грн. Однако компания обжаловала решение комитета в суде.

По его словам, АМКУ неоднократно обращался к органам государственной власти, правоохранительным органам и субъектам хозяйствования для получения полной информации о бенефициарных владельцах Тедис. Однако получал ответ - "информации нет".

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