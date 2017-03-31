Сегодня 31 марта 2017 года, 18:46

Антикоррупционная прокуратура презентовала «Реестр уголовных производств САП в судах»

Специализированная антикоррупционная прокуратура презентовала «Реестр уголовных производств САП в судах». Об этом сообщается на странице САП в соцсети.

Как поясняется в сообщении, в реестре показаны стадии процесса, направленных Специализированной антикоррупционной прокуратурой, производств в суд. С первой страницы, где расположен перечень и краткая информация по всем 59 направленным в суд производств можно перейти на вкладку, где есть более подробная информация по каждому производству.

«Основная наша цель - справедливое наказание коррупционеров за совершенные преступления по приговору суда. В этом Реестре мы представили незаметную и часто не публичную часть нашей работы, без которой нет приговоров - представительство по производствах в судебных заседаниях, которые, к сожалению, часто не происходят или переносятся. Теперь общественность сможет по каждому делу видеть нашу деятельность и контролировать рассмотрение уголовных производств в судах. Реестр, который представлен сейчас в табличном виде в онлайне, станет основой для создания подобного таймлайн производств на будущем сайте САП»», - подчеркнул Назар Холодницкий, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.