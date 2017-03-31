Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 31 марта 2017 года, 18:46

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Об особенностях ограничения конкуренции в онлайн-торговле рассказал партнер ЮФ Asters Александр Вознюк

31 марта 2017 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня, 31 марта, состоялся семинар на тему «Вертикальные ограничения и запрещенные антиконкурентные практики в сфере онлайн-торговли. Какие действия являются нарушением и как их предотвратить». Мероприятие было организовано Украинским национальным комитетом Международной торговой палаты при pro bono поддержке ЮФ Asters.

«Проблема вертикальных ограничений в конкурентном праве – это одна из важных ключевых проблем, на которую обращают особое внимание в антиконкурентном ведомстве», - отметил партнер ЮФ Asters Александр Вознюк. В целом данный вопрос регулируется Законом Украины «О защите экономической конкуренции», но также вскоре следует ожидать разъяснений Антимонопольного комитета Украины на эту тему. Кстати, с нынешним составом АМКУ можно работать и находить понимание, обратил внимание эксперт.

В онлайн-торговле вертикальные соглашения имеют свои особенности. Как рассказал Александр Вознюк, на практике применяются достаточно жесткие ограничения для торговли в Интернете: запрет онлайн-продаж, установление их лимита, разные цены для онлайн и офлайн-торговцев, эксклюзивных дистрибьюторов могут ограничивать в осуществлении пассивных интернет-продаж. Селективная дистрибьюция также может де-факто исключать онлайн-торговлю.

Такой строгий контроль компаний за онлайн-дистрибьюторами не редкость, но определенные формы ограничений онлайн-дистрибуции могут квалифицироваться как антиконкурентные вертикальные соглашения, которые на Украине запрещены. Конечно же, некая разница в подходах к офлайн и онлайн-продажам допускается, отметил эксперт. Речь идет о требовании наличия у онлайн-дистрибьютора хотя бы одного «обычного» магазина, об ограничении количества проданных товаров на одного покупателя для предотвращения дальнейших перепродаж и т.п. Эксперт советует производителям ориентироваться на европейские подходы в данной сфере и изучить судебную практику ЕС.

Также партнер ЮФ Asters осветил особенности некоторых допустимых вертикальных ограничений – эксклюзивных и франчайзинговых соглашений, селективной дистрибуции. Обсуждались и темы влияния на цены перепродажи, антиконкурентные риски скидок и бонусов, проблемы одинаковых цен на онлайн-площадках.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1005) от 28/03/17 Свежий номер

Гражданское право и процесс

№ 13 (1005)
Государство и юристы

Двойная жизнь

Государство и юристы

Декорация независимости

Документы и аналитика

Brexit-система

Частная практика

Globalное потепление

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
  • integrites
    АФ «Династия»
    Antika
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом