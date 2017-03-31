Реестр электронных деклараций работает, но некорректно

Реестр электронных деклараций работает. Однако на сайте указано, что из-за перегрузки он работает медленно. Стоит отметить, что доступна опция подачи деклараций, публичная часть реестра по прежнему не доступна.
Как заявил представитель НАПК Александр Скопич, «динамика заходов на сайт реестра упала, поэтому все декларанты, которые должны подать декларации до 1 апреля, могут успеть это сделать до конца дня».
В Государственном предприятии «Украинские специальные системы», которое отвечает за технические неполадки с реестром, пообещали все исправить в течение нескольких дней.
«Выполняем различные мероприятия по оптимизации аппаратного обеспечения. К сожалению, в рамках программного обеспечения мы ограничены, поскольку система не наша. Она имеет целый ряд ограничений, связанных с защитой информации», — сообщил техдиректор ГП «Украинские специальные системы» Александр Артемов.
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