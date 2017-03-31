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Создание Антикоррупционного суда сейчас на этапе огромных манипуляций со стороны действующей власти, - А.Сытник, директор НАБУ

31 марта 2017 года Источник:Цензор.НЕТ

Создание Антикоррупционного суда должно проходить параллельно с судебной реформой и в случае принятия закона этот суд может быть создан до конца 2017 года. Об этом заявил на брифинге во Львове директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, комментируя процесс создания Антикоррупционного суда.

«Создание этого суда сейчас на этапе огромных манипуляций со стороны действующей власти», - заявил он.

Он выразил надежду, что под давлением западных партнеров закон будет принят. А.Сытник подчеркнул, что создание Антикоррупционного суда необходимо для завершения антикоррупционной реформы.

Ранее стало известно, что Высший совет правосудия считает неконституционным законопроект №6011 о создании Аантикоррупционного суда и призывает Верховный Совет его отклонить. Комитет Верховного Совета по вопросам регламента и организации работы парламента считает, что законопроект №6011 о создании Высшего антикоррупционного суда оформлен и внесен на регистрацию вопреки ст. 125 Конституции. Вместе с тем, Меморандум сотрудничества Украины с Международным валютным фондом предусматривает пенсионную реформу и создание Антикоррупционного суда.

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