Сегодня 31 марта 2017 года, 17:15

Принятие пенсионной реформы парламентом позволит уже с 1 октября повысить пенсии на Украине, - премьер-министр

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что в случае принятия правительственного проекта пенсионной реформы Парламентом до 15 июля этого года правительство будет иметь возможность повысить пенсии украинцам уже с 1 октября. Об премьер-министр заявил во время встречи с представителями региональных СМИ на тему «Децентрализация. Истории успеха. Новые задачи». Он добавил, что проект реформы будет представлен общественности в ближайшее время.

«Я убежден, что при наличии поддержки в украинском парламенте в 226 голосов мы можем до завершения этой сессии - до 15 июля - проголосовать за основу и в целом (проект реформы – прим. ред.) и с 1 октября в стране всем поднять пенсии. Я понимаю, как это сделать, и готов за это нести ответственность. Буду просить поддержки украинских граждан и буду просить поддержки украинского парламента. Глубоко убежден, что при такой поддержке система будет изменена, она будет абсолютно правильно работать в интересах украинских граждан», - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что в этом году надо изменить ситуацию и прекратить наконец процессы, из-за которых 80% украинцев получают минимальные пенсии.

Владимир Гройсман обратил внимание, что, по мнению членов Правительства, пенсионная реформа должна включать три критерия: справедливость, бездефицитность Пенсионного фонда и повышение пенсий украинцам.

Так, значительная часть пенсионеров, которые в свое время не платили ни копейки в Пенсионный фонд, получают сегодня такую же минимальную пенсию, как те пенсионеры, которые платили взносы в Пенсионный фонд. «Это несправедливо», - убежден Владимир Гройсман.

Он пояснил, что пенсионная реформа, в ее правительственном варианте, предусматривает ряд мер, которые позволят уже за 7 лет полностью ликвидировать дефицит бюджета Пенсионного фонда, который на сегодняшний день превышает 140 млрд грн и который больше бюджета мер безопасности и обороны на текущий год.

«Моя задача - создать такую систему, чтобы через 7 лет дефицит бюджета Пенсионного фонда был равен нулю или был близким к нулю», - подчеркнул Владимир Гройсман.

Вместе с тем он не исключил, что проект пенсионной реформы будет раскритикован некоторыми политиками-популистами аналогично тому, как в свое время критиковали повышение минимальной заработной платы вдвое. Тогда, подчеркнул Владимир Гройсман, правительство критиковали, а сегодня «некоторые политиканы заявляют, что «это они заставили правительство принять такое решение».