Сегодня 31 марта 2017 года, 17:15

«Укргазбанк» отсудил у должника здание завода в Киеве

Государственный «Укргазбанк» победил в судебных спорах о взыскании задолженности с недобросовестного должника ОАО «Экспериментальный завод железобетонных шпал» и обращении взыскания на предмет ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«В связи с чем банк получил в собственность производственный комплекс общей площадью 10 249 кв. м, который находится в Киеве по адресу: пр-т Отрадный 52, стоимостью 28,8 млн грн, путем обращения взыскания на предмет ипотеки», − сказано в сообщении.

Основанием для получения права собственности на предмет ипотеки было решение Хозяйственного суда Киева от 14 июля 2015 года об обращении взыскания на предмет ипотеки, которая принадлежит ООО «Строительная компания «Наше мисто» в счет погашения задолженности ОАО «Экспериментальный завод железобетонных шпал».

Как отмечается в сообщении, судебное производство было открыто в 2011 году по иску «Укргазбанка» о взыскании задолженности и обращении взыскания на залоговое имущество.

«Должник ОАО «Экспериментальный завод железобетонных шпал» не погасил задолженность перед банком в установленный срок и финучреждение начало процесс принудительного взыскания задолженности в судебном порядке», − сказано в сообщении.

Согласно данным реестра юрлиц, ОАО «Экспериментальный завод железобетонных шпал» находится в состоянии прекращения.

Бенефициаром ООО «Строительная компания «Наше мисто» указано ООО «Вега Инвестстрой», собственниками которой являются Лариса Деревянко, Владимир Яценко и Василий Бондар.

94,94% акций «Укргазбанка» принадлежит государству в лице Министерства финансов.