Актуальные тренды юррынка – в фокусе внимания ежегодного форума АЮУ

В киевском отеле Hilton Kyiv проходит XIII ежегодный форум «Развитие рынка юридических услуг в Украине - 2017» АЮУ. Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры» поделился своим видением ситуации на рынке юридических услуг, проанализировав, какие последствия для юрбизнеса будет иметь существующая на рынке «дикая» конкуренция. «По сути происходит "контрэволюция", рынок в некотором роде повернулся в обратном направлении», - отметил докладчик. Он призвал коллег к более корректному поведению, отказаться от участия в договорных тендерах и больше внимания уделять повышению престижности профессии.

Обсуждение особенностей тендеров на юридические услуги было продолжено в формате панельной дискуссии. Своими соображениями с участниками форума поделились Максим Нефедов, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины, Агия Загребельная, госуполномоченный АМКУ, Маркиян Ключковский, партнер ЕПАП Украина, Ирина Химчак, партнер BeCentric и Назар Чернявский, партнер Sayenko Kharenko. Модерировал Сергей Боярчуков, управляющий партнер ЮФ «Алексеев, Боярчуков и Партнеры».

Президент АЮУ Денис Бугай, выступая в сессии «Ключевые события года – о чем говорят все вокруг» сделал обзор событий в адвокатуре и презентовал ряд предложений по усовершенствованию адвокатского самоуправления. По его мнению, участники рынка юруслуг должны более активно принимать участие в жизни адвокатуры.

Больной интерес и активное обсуждение вызвала сессия, на которой обсуждался ценностной менеджмент. Тон дискуссии задавал вице-президент АЮУ Алексей Резников, заместитель главы КГГА. Александр Хвощинский (Legal Stratagency) рассказал, какое место отводится юридической профессии в обществах, находящихся в фазе трансформации, и какими ценностями при этом руководствуются юристы. О ценностях в бизнесе и жизни говорил Анатолий Амелин, венчурный банкир и соучредитель Ukrainian Institute for the Future. Андрей Стельмащук, управляющий партнер ЮФ «Василь Кисиль и Партнеры» поделился своим видением философии юридического бизнеса, акцентировав внимание на ценностях, которые должны стать must have для юрфирм. Ввиду того, что ранее Денис Бугай предложил кандидатуру г-на Стельмащука на должность следующего президента АЮУ, многими участниками Форума это выступление было воспринято, как своего рода программная речь.

Далее в программе XIII ежегодный форум «Развитие рынка юридических услуг на Украине - 2017» запланировано обсуждение формирования нового Верховного Суда (инсайд от председателя ВККС Сергея Козьякова), детальный разбор «внутренних» конфликтов в юридическом бизнесе (конфликты экономических моделей, ценностей, поколений), а также анализ последних трендов в управлении юридическим бизнесом.