Сегодня 31 марта 2017 года, 17:15

Прогнозы привлечения к ответственности сотрудников ГФС выглядят оптимистично, - В.Гвоздий поделится опытом на Налоговом форуме

Как платить налоги и что делать с органом, который их взимает — вечные вопросы, которые мы обсуждаем уже четвертый год подряд. Лучшие спикеры готовятся к встрече.

Валентин Гвоздий, управляющий партнер ЮФ GOLAW:

«Складывается впечатление, что наша налоговая система находится в состоянии перманентного реформирования. У многих возникает вопрос: где же результаты? В ходе сессии «Налоговая система Украины: очередные реформы» мы постараемся дать ответы и сформируем общее понимание реформ для участников.

Я остановлюсь на вопросе привлечение работников ГФС к ответственности. В свете недавно одобренной концепции реформирования ключевых сфер деятельности ГФС, данная тема становится еще более актуальной и востребованной. Неправомерные действия работников ГФС часто не только нарушают интересы налогоплательщиков, но и приводят к причинению им существенного материального ущерба. В этих условиях бизнесу нужно защищать свои интересы. Наш опыт показывает, что прогнозы касательно привлечения к ответственности сотрудников ГФС выглядят довольно оптимистично. Ми подготовили интересные кейсы судебных решений, как примеры того, что предприятия не должны бояться реагировать на нарушения со стороны чиновников. В случае нарушений они должны нести ответственность».